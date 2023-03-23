Brent petrolün varil fiyatı 76,03 dolar

Dün 77,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,86 düşüşle 76,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD bankacılık sektörü ve petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkedeki banka iflasları ve piyasalarda beklentilerin alt üst olduğu sürecin ardından dün para politikası kararlarını açıkladı.

Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, son gelişmelerin hane halkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanmasının ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana ılımlı hale geldiğini ancak güçlü gelen son verilerin enflasyon baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

Bankanın enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğinin altını çizen Powell, bu yıl faiz indiriminin öngörülmediğini ifade etti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış da ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil arttığını açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 76,29 ile 76,85 dolar aralığının direnç, 75,73 ile 75,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.