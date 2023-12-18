Brent petrol yükselişte. Varil fiyatı 77,09 dolara çıktı

Kaynak: AA
Brent petrol yükselişte. Varil fiyatı 77,09 dolara çıktı
Brent petrol uluslararası piyasalarda yeni haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı 77 dolar seviyesinin altında kapatan Brent petrol haftanın ilk iş gününe 77,09 dolardan giriş yaptı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 77,23 dolara kadar çıkmış günü ise 76,55 dolardan kapatmıştı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla artış kaydederek, 77,09 dolardan yeni haftaya başladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,35 dolardan işlem gördü. Ural petrolü ise aynı saatlerdeki ise 58,84 dolardan fiyatlandı.

Kızıldeniz'de tankerlere yönelik saldırıların petrol arzında düşüşe neden olacağı ihtimali nedeniyle yükselişe geçtiği ileri sürülüyor. Fiyatların yükselmesinde Rusya'dan yapılan petrol ihracatındaki düşüşünde etkili olduğu iddialar arasında.

Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemilere Husiler hem roketle hem de İHA'larla saldırmasının ardından gemicilik şirketlerinin bazıları seferleri durdurma kararı almış, 55 geminin rotası bu kararın ardından rotasını Ümit Burnu'na çevirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın petrol ihracatında günlük 50 bin varil kısıntıyı gidebileceklerini açıklaması da fiyatların yükselmesine neden olduğu belirtiliyor.

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