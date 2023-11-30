Brent petrol yükselişte. Varil fiyatı 83,25 dolar oldu

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,25​​​​​​​ dolardan işlem görüyor

KAYNAK: AA
Brent petrol yükselişte. Varil fiyatı 83,25 dolar oldu

Uluslararası piyasalarda dün 82,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 83,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,28 dolardan alıcı buldu.

OPEC TOPLANTISI ÖNCESİ PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gün içinde yapılacak toplantısı öncesinde yükselişe geçti.

OPEC+ ülkelerinin ocaktan itibaren uygulamaya koyacağı üretim kotalarını belirlemesi bekleniyor. Grubun üretim kesintilerinde artışa gideceği beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 817 bin varil azalacağı yönündeydi. Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi ABD'de beklentinin tersine bir artış yaşanması ülkede talebin azaldığına işaret ederek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Hamas ve İsrail'in esir takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaşması arz yönlü endişeleri hafifletmiş, 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesi için mutabakata varılmasından sonra söz konusu ara 2 gün uzatılmıştı. İnsani aranın, erken saatlerde taraflardan gelen açıklamayla bir kez daha uzatılması petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini yavaşlattı.

Brent petrolde teknik olarak 83,54 ile 83,71 dolar aralığının direnç, 82,86 ile 82,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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