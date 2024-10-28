Brent petrolde sert düşüş: 73 doların altına düştü

İsrail İran'a hafta sonu saldırı düzenledi. Bu saldırının ardından petrol fiyatlarında yüzde 4'e varan gerileme yaşandı.

Brent petrol saat 09.52 itibarıyla 72,58 dolara geriledi. Aynı saatlerde Batı Teksas türü WTI petrol 68,61 dolardan işlem gördü. Ural petrolünün varili ise 67,79 dolardan fiyatlandı.

İsrail'in hafta sonu İran'a yönelik misilleme saldırısı sonrası petrol fiyatları haftanın ilk iş gününde varil başına 3 dolardan fazla düşüş kaydedildi.

Brent petrolün varili 73 doların altında işlem görürken, kayıp oranı yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

İsrail jetleri İran'ın füze saldırısına Cumartesi günü yanıt verdi. Ancak saldırı kısıtlı yapıldı. İran'da yapılan açıklamalar ülkenin petrol endüstrisinin faaliyetlerine normal bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Uluslararası yatırım bankaları Orta Doğu'daki çatışma risklerini gerekçe göstererek, fiyat tahminlerini geri çekti.