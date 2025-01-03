Brent petrolde yükseliş devam ediyor: 75,78 dolar seviyelerinde (3 Ocak 2025)

Dün 76,43 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 75,77 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 10.29 itibarıyla fiyat, kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 75,78 dolara ulaştı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 72,77 dolar olarak kaydedildi.

Petrol fiyatları, Çin ve ABD'deki ekonomik hareketliliğin artacağına dair beklentilerle yükselişini sürdürüyor. ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasıyla, ABD'nin ekonomik büyümesinde yaşanacak değişikliklerin petrol talebini artıracağı düşünülüyor. Trump'ın politikaları, petrol ve doğal gaz kullanımını artırabileceği için piyasalarda talep endişelerini hafifleterek fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde iki faiz indirimi yapması bekleniyor, bu da ekonomik hareketliliği artırarak petrol talebini destekleyecek. Ayrıca, ABD'deki ham petrol stoklarının beklenenden fazla azaldığına dair veriler, talebin güçlendiği algısını pekiştiriyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1,2 milyon varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,4 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2025 yılına yönelik ekonomik hedefleri ve iç dış zorlukları aşma vaadi, Çin'deki petrol talebinin artacağına dair tahminleri güçlendiriyor. Çin'de, 5 Mart'ta toplanması beklenen Ulusal Halk Kongresi'nde, 2025 yılı bütçesi ve ekonomik hedefler belirlenecek.

Brent petrolde teknik olarak, 76,20 dolar direnç, 73,17 dolar ise destek seviyeleri olarak izleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı 74,80 dolar (2 Ocak 2025)