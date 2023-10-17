Brent petrolden sürpriz. Varil fiyatı 90 doların altına geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,84 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolden sürpriz. Varil fiyatı 90 doların altına geriledi

Dün 91,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 89,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,34 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, yarın İsrail'i ziyaret ederek İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, ardından da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyuruldu.

Piyasalarda, çatışmanın daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisi oluşurken, bu durum fiyatlarda bir miktar geri çekilmelere neden oluyor.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik petrol ambargosunu hafifleteceği beklentileri de fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Venezuela hükümeti heyeti başkanı Jorge Rodriguez, dün sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, muhalefet ile Barbados Adası'nda bugün başlayacak görüşmelere ilişkin, siyasi bir anlaşmaya varmak için Norveç'in arabuluculuğuyla diyalog ve müzakere sürecini yeniden başlatmaya karar verdiklerini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.

Brent petrolde teknik olarak 89,86 ile 90,15 dolar aralığının direnç, 89,57 ile 89,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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