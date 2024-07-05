Brent petrolün 87 doların üzerinde

Uluslararası piyasalarda dün 87,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,43 dolardan tamamladı. Brent petrol bu sabah 10.30 itibarıyla 87,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü WTI petrolün varil fiyatı 84,13 dolar oldu. Ural Petrolün varil fiyatı da 81,31 dolardan işlem gördü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ham petrol stoklarının beklenenden fazla azaldığını açıklaması, seyehat sezonunun başlaması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler fiyatları etkiliyor.

TATİL SEZONU ARTIŞI TETİKLİYOR

Piyasa beklentisinin 400 bin varil azalacağı yönündeki tahminlerin ardından ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 12 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı. Yaz aylarının gelmesiyle birilkte talebin yükselmeye devam edeceği düşüncesi fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların petrol arzına etkisini de yakın takip altında. yakından takip ediyor. Husiler, ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine üç saldırı düzenlediğini duyurması petrol fiyatlarını tetikledi.

Brent petrolde teknik olarak 87,85 ile 88,93 dolar aralığı direnç, 86,77 ile 85,69 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilir.