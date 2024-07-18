Brent petrolün varil fiyat 85 doların üzerinde

Brent petrol yükselişte

Brent petrol dünkü yüzde 1,6'lık artışın ardından varil fiyatı 85 doların üzerinde işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda dün 85,20 dolara yükselen Brent petrol günü 85 doların biraz üzerinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.35 itibarıyla 85,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 82,10 dolardan fiyatlandı. Ural Petrolün varili ise 80,72 dolardan işlem gördü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi EIA, dün ülkedeki ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 900 bin varil azalarak, 440 milyon 200 bin varile düştüğünü açıklaması fiyatlardaki artışa etkili oldu. ABD'de stokların beklentinin üstünde düşüş göstermesi talepte iştahın arttığın gösterdi.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel petrol arzında aksamaya yol açabileceği endişesi de piyasada hakim olmaya devam ediyor.

Faiz indiriminin ekonomik büyümeyi destekleyerek ülkedeki petrol talebi üzerinde de olumlu etki yaratacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,34 ile 87,48 dolar aralığının direnç, 83,94 ile 82,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.