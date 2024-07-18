Brent petrolün varil fiyat 85 doların üzerinde

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyat 85 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,67 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol yükselişte

Brent petrol dünkü yüzde 1,6'lık artışın ardından varil fiyatı 85 doların üzerinde işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda dün 85,20 dolara yükselen Brent petrol günü 85 doların biraz üzerinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.35 itibarıyla 85,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 82,10 dolardan fiyatlandı. Ural Petrolün varili ise 80,72 dolardan işlem gördü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi EIA, dün ülkedeki ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 900 bin varil azalarak, 440 milyon 200 bin varile düştüğünü açıklaması fiyatlardaki artışa etkili oldu. ABD'de stokların beklentinin üstünde düşüş göstermesi talepte iştahın arttığın gösterdi.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel petrol arzında aksamaya yol açabileceği endişesi de piyasada hakim olmaya devam ediyor.

Faiz indiriminin ekonomik büyümeyi destekleyerek ülkedeki petrol talebi üzerinde de olumlu etki yaratacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,34 ile 87,48 dolar aralığının direnç, 83,94 ile 82,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat
Borsadan yeni rekor geldi
Altın güne rekorla başladı
Son Haberler
72 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
72 terörist etkisiz hale getirildi
Kobe Bryant'ın babası 69 yaşında öldü Spor
Kobe Bryant'ın babası 69 yaşında öldü
5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı Gündem
5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı
Acun Ilıcalı dev imzayı attı. Kocaeli karıştı Spor
Acun Ilıcalı dev imzayı attı. Kocaeli karıştı
37 bin 567 Kıbrıs kahramanı ve yakınına madalya verildi Gündem
37 bin 567 Kıbrıs kahramanı ve yakınına madalya verildi
Demokrat Parti kararını verdi Gündem
Demokrat Parti kararını verdi
Polisi gördü balkondan atladı Gündem
Polisi gördü balkondan atladı