Brent petrolün varil fiyatı 72,20 dolar oldu

Uluslararası piyasalarda dün 72,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,75 dolardan tamamladı. Bugün ise saat 11.18 itibarıyla Brent Petrol 72,20 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalardan Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,33 dolar oldu. Ural petrolün varili ise 66,01 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ekonomik görünüme ilişkin açıklamaları öncesinde, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinden alınan sinyallerin, Fed’in enflasyonla mücadelesinin uzun süreceği endişesini desteklemesi petrol fiyatlarını baskıladı. Bu veriler, Fed’in aralık toplantısında faiz indirimi yapıp yapmayacağını belirlemede önemli rol oynayacak. Enflasyonda yukarı yönlü eğilim sürerse faiz indirimlerinin durdurulabileceği ifade ediliyor.

Yüksek faiz oranlarının ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına ve böylece petrol talebinin azalmasına yol açması bekleniyor. ABD Dolar Endeksi, önceki işlem gününe göre yüzde 0,12 artışla 106,61’e çıktı.

Powell’ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarında Fed’in önümüzdeki ay yüzde 83 olasılıkla 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra, ABD’nin ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düşmesi fiyat düşüşlerini sınırladı. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 777 bin varil azaldığını açıkladı; piyasa beklentisi ise 1 milyon varil artış yönündeydi. Bu veri, ülkede talebin arttığına dair sinyal vererek fiyatları destekliyor.