Brent petrolün varil fiyatı 73,08 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,08 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 73,08 dolar

Dün 73,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,66 artışla 73,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de faiz oranlarında artışlarda duraklama beklentileri ve borç limiti yasa tasarısının onaylanmasıyla yakıt talebi büyümesine ilişkin iyimserlik etkili oldu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı da dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senatodan geçebileceği belirtiliyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in talep göstergelerinin karışık seyretmesi ise fiyatlardaki yükselişi baskılayan bir unsur oldu.

Ülkede imalat faaliyeti mayısta beş ayın en düşük seviyesine gerilerken, hizmet sektörü faaliyetlerinde ise son dört ayın en yavaş büyümesi gerçekleşti.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 5 milyon 202 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 220 bin varil azalış olacağı yönündeydi.

Stoklardaki artış öngörüsü ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, piyasalar OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısını yakından takip edecek. OPEC+ üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'dan grubun üretim kesintilerini artırıp artırmayacağına ilişkin karışık sinyaller verilse de, uzmanlar bu toplantıda üretime yönelik bir politika değişikliği öngörmüyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,52 ile 73,89 dolar aralığının direnç, 72,46 ile 71,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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