Brent petrolün varil fiyatı 73,53 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 73,53 dolar

Dün 77,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 73,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de beklenenden zayıf gelen ekonomik verilerin talebin yavaşlayacağına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Zayıflayan talep nedeniyle Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 48,8'e düşerek beklenenden daha hızlı daraldı. PMI, 49,4'lük tahminin gerisinde kalırken, bu rakam nisanda 49,2 seviyesindeydi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısında petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş nedeniyle üretim kesintilerini artırıp artırmayacağına ilişkin belirsizlik de piyasalarda baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın geçen hafta yaptığı petrolde satış pozisyonu açanlara "dikkatli olmaları" uyarısı grubun üretim kesintisine gidebileceğine yönelik bir sinyal olarak okunurken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise OPEC+ grubunun yeni bir petrol üretim kesintisi kararına gitmesinin pek muhtemel olmadığını söylemişti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de borç limiti krizine ilişkin pozitif haber akışı ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, dün yaptığı açıklamada, borç limitinin artırılmasına yönelik tasarının yeterli sayıda Cumhuriyetçinin desteğini alacağından emin olduğunu aktarırken, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries de borç limiti tasarısının geçirilmesine yönelik desteğin kazanılmasına dair bir sorun görmediğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 73,78 ile 73,89 dolar aralığının direnç, 73,45 ile 73,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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