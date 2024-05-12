Yastık altı altında büyük tehlike. Bakan Şimşek 'kota' dedi Hatice Kolçak uyardı

Erkavim Yıldırım
Yastık altı altında büyük tehlike. Bakan Şimşek 'kota' dedi Hatice Kolçak uyardı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in altın ithalatına kota getirilmesiyle ilgili açıklamasının ardından gözler fiziki altına çevrildi. Ekonomist Hatice Kolçak Şimşek'in açıklamasını değerlendirerek yastık altında altını bulunanlara seslendi.

Parasının değer kaybını önlemek için güvenli liman olarak tercih edilen altında önemli bir gelişme olarak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten bir açıklama geldi.

Altına uygulanan kota kısıtlaması nedeni ile zor günler yaşayan kuyumcuların 'altında kota kaldırılsın' çağrısına Bakan Şimşek'in verdiği yanıt ise yastık altı yatırımcının da tedirgin olmasına neden oldu. Bakan Şimşek kuyumcuların çağrısına "Valla kusura bakmasınlar, kısıtlamalar devam edecek" diyerek olumsuz yanıt verdi.

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Bakan Şimşek'in açıklamasından sonra ünlü Ekonomist Hatice Kolçak'tan ise yastık altında parası olanlara bir uyarı geldi.

BAKAN ŞİMŞEK'İN SÖZLERİ NEYE İŞARET EDİYOR?

Mevduat faizlerinin enflasyon artışı tam karşılamaması ve dövizdeki oynaklık nedeni ile küçük yatırımcı fiziki altın alımına yöneldi. Çin'in ise dünya piyasalarından yüklü miktarda altın çekmesi ise altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sağladı.

Altın tarafındaki yükselişler ise Türk vatandaşlarını da iyice altın yatırımı yapmaya yönlendirdi. Ancak talebin artması altın bulunmasını da zorlaştırdı.

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Altın ithalatını sınırlamak amacı ile de Temmuz 2023'te altın ithalatına kota getirilmiş, işlenmemiş altın ithalatı 12 ton ile sınırlandırılmıştı.

HATİCE KOLÇAK YATIRIMCIYI UYARDI: ALTININIZA SAHİP ÇIKIN

Bakan Şimşek'in açıklamalarının yeni altın kotası sınırlamalarına işaret olabileceğini söyleyen Hatice Kolçak, İran’da uygulanan kota uygulamasının Türkiye’ye de yerleşebileceğinin altını çizdi. Hatice Kolçak, altının Türkiye'de olmayan dövizle ithal edilmesinin Bakan Şimşek'i rahatsız ettiğini söyledi. Kolçak Bakan Şimşek'i açıklamalarından altına müdahale gelebileceğini anladığını belirtti.

İran'a benzer bir kota uygulamasının gelme ihtimalini yüksek bulduğunu söyleyen Hatice Kolçak altına aşırı derecede bir talep olduğunu vurgulayarak "Altınlarınıza sahip çıkın, gelecek yıllarda fiziki altın çok daha kıymetli olacak” diye konuştu. Kolçak zamanla fiziki altınla ekranlarda görünen altın fiyatlarının çok faklı olabileceğine dikkat çekti. Türkiye'de fiziki altın alırken kimlik bilgilerinin aldığı bir döneminin başlayabileceğini söyledi.

"KİMİN YASTIK ALTINDA ALTINI VAR ORTAYA ÇIKACAK"

Hatice Kolçak, kota uygulamasındaki artışın kimde ne kadar altın olduğu da takip edilebilir hale getireceğini söyledi.

“Bizde de böyle bir şey çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. En azından kuyumculara şunu söyleyebilirler: kime ne satıyorsanız, devlet kimin yastık altında ne kadar altını var, onu bilmiş olacak” şeklinde konuştu.

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