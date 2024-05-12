Silah kaçakçıları polisten kaçamadı

Kaynak: İHA
Silah kaçakçıları polisten kaçamadı
Tokat'ta silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 20 adet dolu fişek ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, kente ruhsatsız tabanca soktuğu tespit edilen bir araca operasyon gerçekleştirildi.

Araçta yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 20 adet 9x19 mm çapında dolu fişek ele geçirildi.

aw202555-01.jpgYakalanan 3 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında "ruhsatsız silah ticareti" suçundan işlem gerçekleştirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

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