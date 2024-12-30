Brent petrolün varil fiyatı 73,78 dolardan işlem görüyor (30 Aralık 2024)

Petrol fiyatları, ABD'de başkanlık görevine yeni seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasıyla ilgili belirsizliklerin etkisiyle yükselmeye başladı. Özellikle, Trump’ın enflasyonla mücadele politikalarının gelecek yıl nasıl şekilleneceği konusunda yatırımcılar endişe taşırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024'te faiz indirimi yapabileceği ve 2025 sonunda ikinci faiz indirimini gerçekleştirebileceği beklentileri piyasalarda etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de faizlerin düşmesiyle ekonomik hareketliliğin artması, petrol talebini artırarak fiyatların yükselmesine yol açabileceği öngörülüyor. Ayrıca, ABD dolar endeksinin geçen haftaya göre düşüş kaydetmesi de fiyatların artışını destekliyor. Cuma günü ABD dolar endeksi, yüzde 0,03'lük bir düşüşle 107,96 seviyesine geriledi. Zayıflayan dolar, döviz kullanan ülkeler için petrolün daha ucuz hale gelmesine neden olarak talebi artırabilir.

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev'in açıklamaları da fiyat artışlarını destekledi. Dmitriyev, OPEC+ grubunun üretim kısıntısı anlaşmasının küresel petrol sektöründe istikrar sağladığını belirtti. Rus bütçesinin, OPEC+ anlaşmasından yaklaşık 397 milyar dolar ek gelir sağladığını ifade eden Dmitriyev, üretim kısıntısının devam edeceğini vurguladı. Bu açıklamalar, piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönde destekliyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle 2016 yılında OPEC ve Rusya'nın öncülüğünde bazı üretici ülkeler arasında ortaklık anlaşması imzalanmıştı. OPEC+ grubu, son olarak 5 Aralık’ta aldığı kararla günlük 2 milyon varillik üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Brent petrolün teknik seviyeleri incelendiğinde, 74,35 doların direnç, 71,10 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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