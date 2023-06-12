Brent petrolün varil fiyatı 73,89 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,89 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 73,89 dolar

Cuma günü 76,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,20 azalışla 73,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,35 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu. ABD'de son aylarda yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşladığı görüldü. Uzmanlar, bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verileri ve Fed'in faiz oranlarına ilişkin kararını bekliyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumsuz ekonomik veriler de talebin zayıflayacağı yönündeki endişeleri artırdı.

Ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla küresel petrol talebinde düşüşler yaşanacağı endişeleri ve İran'ın nükleer programı konusunda Batı ile bir anlaşmaya açık olduğu mesajını vermesi de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi destekledi.

İran lideri Ali Hamaney, hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer altyapısına dokunulmadığı sürece Batı ile nükleer bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi. Hamaney'in yorumları, petrol piyasasında dengelerin bozulabileceği yönündeki endişeleri tekrar gündeme getirdi.

Piyasa oyuncuları, İran'ın ham petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılması durumunda piyasaya fazla petrol akışı olabileceğinden endişe ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,93 ile 74,20 dolar aralığının direnç, 73,66 ile 73,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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