Brent petrolün varil fiyatı 77,42 dolar

Uluslararası piyatalarda dün günü 76,80 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolde hafif de olsa yükselme yaşandı. Brent Petrol 10.35 itıbarıyla 77,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,95 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi petrol fiyatları artışta.

Analistlere göre ABD'de açıklanacak TÜFE verileri, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini ifade ediliyor. Fed'in ocaktaki toplantısında faizi sabit bırakacağı öngörülürken, ilk faiz indiriminin martta gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America ve Wells Fargo finansal sonuçlarını ise yarın açıklayacaklar..

ORTADOĞU GERGİNLİK

Küresel petrol kaynaklarının büyük bölümünü elinde tutan Ortadoğu'daki krizin enerji sevkiyatını etkilemesi petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Krizin en önemli iki ayağı İsrail-Filistin savaşı ile Kızıldeniz'deki Husilerin saldırıları. Bir de bunun yanında Libya Şerare bölgesinde yaşanan kriz fiyatları etkiliyor

Analistlere Brent petrolde teknik olarak 78,22 ile 80,57 dolar aralığını direnç olarak görüyor. 75,87 ile 73,52 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.