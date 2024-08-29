Brent petrolün varil fiyatı 77,69 dolardan işlem görüyor

Dün 79,10 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 77,58 dolarda tamamlamıştı. Şu anki fiyatı, kapanışa göre %0,14 artış gösterdi. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında ABD’de artan petrol talebi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyali ve Orta Doğu’daki çatışmaların genişleyebileceğine dair endişeler bulunuyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ABD’nin ticari ham petrol stoklarının yaklaşık 800 bin varil azalarak 425 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini bildirdi. Aynı dönemde benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 218 milyon 400 bin varile düştü. Bu stok azalmaları, ABD’deki artan talebi işaret ederken, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentileri, petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör. Faiz indiriminin ekonomik hareketliliği ve petrol talebini artırması bekleniyor. Bugün ABD’de açıklanacak büyüme verileri ve Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Orta Doğu’daki çatışmaların geniş bir alana yayılabileceğine dair endişeler de petrol piyasalarını etkiliyor. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da başlattığı geniş çaplı saldırılar ve Gazze’deki insani yardım araçlarına yönelik saldırılar, bölgedeki istikrarsızlığı artırıyor.

Ayrıca, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimler ve İsrail’in Suriye ve Lübnan sınırındaki hedeflere yönelik hava saldırıları da bölgedeki belirsizliği artırıyor. Brent petrol fiyatları teknik olarak 78,63 ile 80,58 dolar aralığında direnç gösteriyor.