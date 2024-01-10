Brent petrolün varil fiyatı 77,91 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 78,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 77,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 72,47 dolar oldu.Ural petrolün varil fiyatı ise 57,47 dolardan fiyatlandı.

Amerikan Petrol Enstitüsünün verilerine göre dünyada en çok petrol tüketin ABD'de stokların 5 milyon 215 bin varile düştü. Bu düşüş tüketimin arttığın gösterdi. Amerika'da tüketimin artmasıyla birlikte stokların düşmesi fiyatları yukarı yönlü etkileyebileceği belirtiliyor.

Bunun yanında Ortadoğu'daki çatışma ve Kızıldeniz'deki çatışma havasında hareketlilik petrol fiyatlarının üzerinde etkili oluyor. Tedarik zincirindeki aksaklık enerji sevkiyatını olumsuzluklar fiyatları tetikliyor. Bir de bunun yanında Libya'nın Şerare Petrol Sahasındaki gelişmeler petrol fiyatlarını yukarıya çekebileceğine işaret ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,04 ile 78,58 dolar aralığının direnç rakam olarak telaffuz edilirken, 77,19 ile 76,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olabileceği kaydediliyor.l