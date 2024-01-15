Brent petrolün varil fiyatı 78,32 dolar

Uluslararası piyasalarda Cuma günü 80,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya saat 10.00 itibarıyla 78,32 dolardan, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,81 dolardan alıcı buldu.

Amerika ve İngiltere'nin Yemen'de Huseleri uzun menzilli füzelerle vurmasıyla birlikte, petrol fiyatları ibresini yukarı çevirdi. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'den gelecek haberler sonrası piyasalar temkinli bir yol izliyor.

ABD ve İngiltere Husilere saldırmasına dair görüşlerini dile getiren ABD Başkanı Joe Biden, uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

İşte bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları yukarı yönlü hareket başladı.l80 doları aşan brent petrol geri çekildi ama çatışmaların artması halinde petrolün varil fiyatının 110 dolarla çıkacağı iddia ediliyor.

Tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkileyeceği belrtiliyor. Brent petrolde teknik olarak 78,54 ile 78,88 dolar aralığının direnç, 77,82 ile 77,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.