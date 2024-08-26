Brent petrolün varil fiyatı 78,64 dolar

Brent petrol 78 dolar seviyesinde

Cuma günü 79,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolarda tamamladı. Saat 09.07 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,63 artarak 78,64 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 75,33 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyali ve Orta Doğu’daki ateşkes müzakerelerindeki çıkmazın etkisiyle yükseliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, eylülde faiz indirimi olabileceği sinyalini verdi. Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, “Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak.” dedi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed’in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. Bankanın eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 32,5, 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı ise yüzde 67,5 olarak değerlendiriliyor. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD’de faiz indiriminin ekonomik hareketliliği artıracağı ve petrol talebini yükselteceği bekleniyor.

Öte yandan, Orta Doğu’daki ateşkes görüşmelerinin büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanması, piyasa oyuncularının arz kaygılarını artırarak fiyat artışına katkıda bulunuyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlenen saldırılarda en az 40 bin 405 Filistinli hayatını kaybetti, 93 bin 468 kişi yaralandı.

Brent petrolde teknik olarak 78,84 ile 79,25 dolar aralığı direnç, 78,43 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.