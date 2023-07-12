Brent petrolün varil fiyatı 79,31 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,31 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 79,31 dolar

Dün 79,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 79,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,76 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde dalgalı seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçlenirken, bugünkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 26 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 200 bin varil artış olacağı yönündeydi. Stoklardaki artış öngörüsü ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

ABD'de enflasyon baskısının yumuşayacağı beklentileriyle dolar endeksi azalan taleple düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıdı. Zayıf doların, diğer para birimleri sahipleri için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırabileceği tahmin ediliyor.

Arz tarafında ise Suudi Arabistan ve Rusya'nın ağustosta petrol üretimlerinde gönüllü olarak kesintiye gitmeleri ve ardından yılın ikinci yarısında arzın talebin gerisinde kalacağına ilişkin haber akışı fiyatların yukarı yönlü seyrini hızlandırdı. 79 dolar seviyesini aşan Brent petrolün varil fiyatı, 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Brent petrolde teknik olarak 79,47 ile 79,68 dolar aralığı direnç, 79,26 ile 79,05 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

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