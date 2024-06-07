Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar seviyesine yaklaştı

Uluslararası piyasalarda dün 80,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar gerileyerek, tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.54 itibarıyla 79,83 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,54 dolardan işlem gördü. Ural Petrolün varil fiyatı ise 67,52 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in güçlü talep öngörüsü petrol fiyatlarındaki kısmi artışına etkili oldu.

OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays, dün St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda yaptığı değerlendirmede, küresel petrol talebinin 2,2 milyon varil artacağına dair öngörülerde bulundu. Bu öngörü arzın karşılanamayacağı endişeleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

OPEC ülkeleri, 2 Haziran’da yapılan toplantısında, "istikrarlı bir petrol piyasası elde etmek" amacıyla yıl sonunda süresi dolması planlanan günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintilerini Eylül 2024’e kadar uzatacağını duyurmuştu.Bu durum da petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Brent petrolde teknik olarak 80,50 ile 81,14 dolar aralığının direnç, 78,80 ile 77,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.