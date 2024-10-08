Brent petrolün varil fiyatı 80 dolardan geri geldi

Uluslararası piyasalarda dün 80,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,80 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 13.15 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, 79,28 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 75,53 dolardan işlem gördü.Ural petrolün varili ise 73,30 dolardan fiyatlandı.

Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu' daki gerilim, küresel arzda aksamaya neden olacağı endişesiyle yaklaşık son 6 haftanın en yüksek seviyelerine ulaşan fiyatları kar satışlarıyla geriletti. Piyasalarda, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimali hakkında endişeler devam ederken, uzmanlar bu ihtimalin düşük olduğunu değerlendiriyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'deki ekonomik büyüme endişeleri de petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. Çinli yetkililer, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun brifinginde, bu yıl ekonomik hedeflere ulaşacaklarından emin olduklarını ifade ederek, büyümeye daha fazla destek vereceklerini belirtti, ancak ek teşvikler açıklamadılar.

Teknik analizlere göre, Brent petrol fiyatında 80,84 ile 82,80 dolar aralığı direnç bölgesi, 78,88 ile 76,92 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izleniyor.