Brent petrolün varil fiyatı 82,36 dolar

Uluslararası piyasalada dün 83,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.37 itibarıyla 82,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,10 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolün varili ise 72,59 dolardan fiyatlandı.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de artan talep endişeleri fiyatlardaki düşüşün kaynağı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in sıkı duruşun öngörülenden daha uzun olabileceği endişeleri petrol telibinin olumsuz etkiledi.

Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da bu hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, 2024 yılı için talep artışı tahminini aşağı yönlü revize etmişti. Buna karşın OPEC dışı ülkelerdeki üretim artışının gelecek dönemde de arz fazlalığına yol açması beklendiği açıklanmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 82,62 ile 83,18 dolar aralığının direnç, 82,06 ile 81,5 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.