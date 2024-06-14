AVM ciroları martta arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa yapılan AVM Endeksi'nin nisan ayı sonuçları yayımlandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan veriler kapsamında ciro endeksi, nisanda, bir 2023’ün aynı ayı ile kıyaslandığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak değerlendirildiğinde, yüzde 75,7 artarak 3 bin 53 puana çıktı.

Nisanda enflasyonun yüzde 69,80 olarak açıklanması ele alındığında, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Nisanda metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan değerlendirildiğinde yüzde 9,7 yükseliş kaydederek 3 bin 53 puana çıktı.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro nisanda Türkiye genelinde 11 bin 640 TL olurken, İstanbul'da 13 bin 477 TL, Anadolu'da 10 bin 417 TL oldu.

KATEGORİ BAZINDA DEĞERLENDİRME

Endeks, kategoriler bazında 2023’üün nisan ayı ile kıyaslandığında en fazla yükseliş yüzde 81,2 ile yiyecek içecek kategorisinde odu.

Giyimde yüzde 80,8, diğer kategorisinde yüzde 78,1, ayakkabıda yüzde 68,6, teknolojide yüzde 54,9 ve hipermarkette yüzde 54,5'lik artış yaşandığı görüldü.

Ciro endeksi bir önceki aya oranla, giyimde yüzde 22,6, ayakkabıda yüzde 15,7, yiyecek içecekte yüzde 15,4, diğer kategorisinde yüzde 1,1, hipermarkette yüzde 0,5 yükseliş gösterirken, teknoloji kategorisinde yüzde 14,9 azalma kaydetti.

Ziyaret sayısı endeksi, nisanda bir 2023’ün aynı ayı ile ele alındığında yüzde 1 artışla 98 düzeyine çıktı. Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise yüzde 10,1 artış olduğu izlendi.