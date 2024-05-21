Brent petrolün varil fiyatı 83,14 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 84,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.36 itibarıyla 83,14 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,70 dolardan işlem gördü. Ural Petrolün varil fiyatı ise 73,41 dolar oldu.

ABD Merkez Bankasının son toplantısına ilişkin yarın açıklayacağ tutanaklar öncesinde petrol fiyatları düşüşe geçti.

Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserlik sürüyor. Fed yetkililerinin açıklamaları petrol petrol piyasalarında talep iştahını yavaşlatabileceği endişesini artırdı.

Piyasa oyuncuları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebe ilişkin bilgi edinmek için Amerikan Petrol Enstitüsünün gün içinde açıklayacağı ticari ham petrol stokları öngörüsünü bekliyor.

Dünyanın önemli petrol üretici ülkelerinden İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının helikopter kazasında ölmeleri ülkedeki siyasi belirsizlikler nedeniyle fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Bir siyasi belirsizlik ise Suudi Arabistan'da var. Kral Selman Bin Abdülaziz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi edileceği açıklamasından sonra kralın Japonya'ya yapacağı planlanan gezi iptal edildi.

Brent petrolde teknik olarak 84,41 ile 85,13 dolar aralığının direnç, 82,41 ile 81,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.