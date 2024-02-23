Brent petrolün varil fiyatı 83,24 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 83,24 dolar
Brent petrol uluslararası piyasalarda yatay seyrediyor. Varil fiyatı 83,24 dolar oldu.

Uluslararası piyasalarda dün 83,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.05 itibarıyla 83,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,16 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolü ise 75,07 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatlarının düşüşü neden olarak ise ABD'de talebin azaldığına işaret eden veriler gösteriliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3,5 milyon varil açıkladı.

Bu arada ABD'deki faizin bir süre daha yüksek seyredeceğine yönelik işaretler petrol talebini azaltacağı beklentisi fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi, fiyatların aşağı yönlü hızlı hareket etmesinin önünü kesiyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb'den geçen İsrail, Amerika ve İngiliz gemilerine yönelik saldırıları artırma tehdidinde bulunması bölgedeki gerginliği artırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da çarşamba günü Yemen'deki İran destekli Husilere karşı Kızıldeniz'de 4 "savunma saldırısı" düzenlediklerini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 84,31 ile 85,94 dolar aralığının direnç, 82,68 ile 81,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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