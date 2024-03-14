Brent petrolün varil fiyatı 84,11 dolara çıktı

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 84,11 dolara çıktı
Brent petrolün fiyatı yükseliyor. Varil fiyatı 84 doların üzerine çıktı. ABD'nin petrol fiyatları tahmininin yükseltmesi petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol yükselişte. Bugün varil fiyatı 84 doların üzerine çıktı. Küresel piyasalarda saat 08,36 itibarıyla Brent petrol 84,11 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü WTI ham petrolün fiyatı da 79,74 dolara yükseldi. Ural petrolün varil fiyatı ise 74,92 dolardan işlem gördü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre OPEC ve OPEC dışı ülkelerin arz kesintisini uzatmasının kısa vadede sıkışmaya yol açacağı ve fiyatların yükselecek.

Arz sıkılaşması nedeniyle küresel petrol stoklarının yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 900 bin varil azalacağı, bu durumun petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

İşte ilk işaretin ardından referans niteliğindeki Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 87 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 82,42 dolar olarak tahmin edilmişti. Bu raporun ardından Brent petrol 84 doların üzerine çıktı.Bir de bunun yanında Filistin-İsrail savaşı fiyatlarındaki artışın tuzu biberi olacak.

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