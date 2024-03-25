Brent petrolün varil fiyatı 84,98 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 84,98 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,98 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda cuma günü 85,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 84,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80.70 dolardan alıcı buldu. Ural petrolünün varil fiyatı ise 76,10 dolardan fiyatlandı.

Jeopolitik gerginlikler dünya genelinde petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Rusya'da yaşanan terör saldırısının ardından Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerginlikliğin artması ve petrol rafinerilerine düzenlenen saldırılar petrol fiyatlarına yukarı yönlü baskılıyor.

Husilerin Avrupa ve ABD'ye yapılan petrol ihracatının yüzde 50 oranında azaltılması çağrısı ve İsrail'in saldırılarının, fiyatlara yönelik yansımaların olacağı belirtiliyor.

İsviçre Merkez Bankası SNB'nin ilk faiz indirimini yapmasıyla birlikte doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması petrol fiyatlarına etki yapması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,57 ile 85,68 dolar aralığının direnç, 85,06 ile 83,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Sabancı Holding: Dijital ölçeklenmenin yolu yapay zekâ altyapısından geçiyor
Sabancı Holding: Dijital ölçeklenmenin yolu yapay zekâ altyapısından geçiyor
Flaş...Flaş...Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
Moskova'yı kana bulayan teröristin İstanbul paylaşımları ortaya çıktı
Son Haberler
Uzun yaşamın sırrı Viagra mı? Bilim insanları açıkladı Sağlık
Uzun yaşamın sırrı Viagra mı? Bilim insanları açıkladı
PKK'lılar tahrik için Türk mahallesine girdi. Belçika'da büyük gerginlik Dünya
PKK'lılar tahrik için Türk mahallesine girdi. Belçika'da büyük gerginlik
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Yerel Haberler
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Sovyetlerin Estonya Soykırımı 75. yılında anıldı Dünya
Sovyetlerin Estonya Soykırımı 75. yılında anıldı
Ekrem İmamoğlu: Onların tek önceliği var birincisi para ikincisi çıkar üçüncüsü bir kişiye yaranmak Gündem
Ekrem İmamoğlu: Onların tek önceliği var birincisi para ikincisi çıkar üçüncüsü bir kişiye yaranmak
Bursa Deniz Otobüslerinin 5 seferi iptal edildi Gündem
Bursa Deniz Otobüslerinin 5 seferi iptal edildi
Hırsız var uyarısını dikkate almadı soyuldu Gündem
Hırsız var uyarısını dikkate almadı soyuldu