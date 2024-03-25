Brent petrolün varil fiyatı 84,98 dolar

Uluslararası piyasalarda cuma günü 85,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 84,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80.70 dolardan alıcı buldu. Ural petrolünün varil fiyatı ise 76,10 dolardan fiyatlandı.

Jeopolitik gerginlikler dünya genelinde petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Rusya'da yaşanan terör saldırısının ardından Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerginlikliğin artması ve petrol rafinerilerine düzenlenen saldırılar petrol fiyatlarına yukarı yönlü baskılıyor.

Husilerin Avrupa ve ABD'ye yapılan petrol ihracatının yüzde 50 oranında azaltılması çağrısı ve İsrail'in saldırılarının, fiyatlara yönelik yansımaların olacağı belirtiliyor.

İsviçre Merkez Bankası SNB'nin ilk faiz indirimini yapmasıyla birlikte doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması petrol fiyatlarına etki yapması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,57 ile 85,68 dolar aralığının direnç, 85,06 ile 83,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.