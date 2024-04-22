Brent petrolün varil fiyatı 85,92 dolar

Uluslararası piyasalarda Cuma günü 90,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.56 itibarıyla 85,92 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 80,54 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolü ise 79,29 dolarda fiyatlandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Cuma günü, İsrail'in İran saldısı sonucu Brent petrol varil fiyatlarının 91 dolara kadar yükselmesine neden oldu. Ancak saldırının ardından yapılan açıklamalar tansiyonu düşürdü. Brent petrol de ivmesini aşağı yöne çevirdi ve 86 doların altına indi

Fiyatların düşüşünde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler de etkili oldu.

Yeni haftada, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yol açtığı talep endişeleri, fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ham petrol stoklarındaki artış da zayıf talep endişelerini artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,87 ile 87,40 dolar aralığının direnç, 86,13 ile 85,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.