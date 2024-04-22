Brent petrolün varil fiyatı 85,92 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 85,92 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,29 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda Cuma günü 90,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.56 itibarıyla 85,92 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 80,54 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolü ise 79,29 dolarda fiyatlandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Cuma günü, İsrail'in İran saldısı sonucu Brent petrol varil fiyatlarının 91 dolara kadar yükselmesine neden oldu. Ancak saldırının ardından yapılan açıklamalar tansiyonu düşürdü. Brent petrol de ivmesini aşağı yöne çevirdi ve 86 doların altına indi

Fiyatların düşüşünde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler de etkili oldu.

Yeni haftada, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yol açtığı talep endişeleri, fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ham petrol stoklarındaki artış da zayıf talep endişelerini artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,87 ile 87,40 dolar aralığının direnç, 86,13 ile 85,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Özgür Özel'den erken seçim çıkışı. Böyle giderse yakın...
Yurt dışına çıkarılan 6,9 milyar dolara açıkladı. Mahfi Eğilmez'den şok iddia
Son Haberler
Kalp hastalıklarına şifa oluyor. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Kalp hastalıklarına şifa oluyor. Uzmanlar açıkladı
Türkiye için flaş iddia. Suudi gazetesi ve İsrail basını yazdı Gündem
Türkiye için flaş iddia. Suudi gazetesi ve İsrail basını yazdı
Erdoğan Irak'a hareket etti Gündem
Erdoğan Irak'a hareket etti
Kontrolden çıkan selüloz yüklü tır devrildi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan selüloz yüklü tır devrildi
Türkiye kupasında yarı final maçları başlıyor Spor
Türkiye kupasında yarı final maçları başlıyor
Kağıt bardakta kura çekimi ile seçim sonucu belirlendi! Konu YSK’ya taşındı Yerel Haberler
Kağıt bardakta kura çekimi ile seçim sonucu belirlendi! Konu YSK’ya taşındı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı