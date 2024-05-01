Brent petrolün varil fiyatı 86 doların altına düştü

Uluslararası Piyasalarda dün 87,8 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü düşüşle 86,33 dolar seviyesinde kapadı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.45 itibarıyla 85,32 dolardan işlem gördü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,83 dolardan alıcı buldu. Ural petrolün varil fiyatı ise 79,75 dolardan fiyatlandı.

ATEŞKES İHTİMALİ ARZ ENDİŞELERİNİ AZALTTI

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve karşılıklı esir takasıyla ilgili müzakereler dolaylı olarak da olsa sürüyor. Bu durum petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı yapıyor.

Mısır ve Katar hazırladığı yeni bir planın cuma günü Hamas'a sunulduğu ve bu konu üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtilirken şimdi bu teklife verilecek yanıt merakla bekleniyor.

Bu gelişmelere rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kafa tutmaya devam ediyor. İsrail Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, esir takası mutabakatına varılsa da Gazze Şeridi'ndeki Refah kara saldırısı başlatacakların ifade edildi.

Amerika'daki petrol stoklarındaki artış, fiyatların aşağı yönlü baskılamasına neden oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün duyaracak. EIA'nın stoklarda artışı işaret etmesi halinde petrol fiyatlarında düşüş olabileceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki stok artışı fiyatları düşüş trendine soktu

KÜRESEL PİYASALARDA FED ENDİŞELERİ ARTIYOR

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesine nedeniyle, petrol alıcılarına daha pahalı hale getiriyor. Yatırımcılar bu duruma karşı yüksek fiyattan petrol alma talebinde bulunmuyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,61 ile 89,96 dolar aralığının direnç, 85,26 ile 82,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.