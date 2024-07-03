Brent petrolün varil fiyatı 86,45 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 86,45 dolar

Brent Petrol 86 dolar seviyesinin üstünde seyrediyor. Bugün Brent petrolün varil fiyatı 86,45 dolardan işlem gördü.

Uluslararası piyasalardan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.45 itibarıyla 86,45 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,08 dolardan işlem gördü. Ural Petrol de 81,34 dolar oldu.

Amerikan Petrol Enstitisü, ABD'din ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9 milyon varilin üzerinde düştüğünü öngördü. Piyasa beklentisi sadece 400 bin varil gerilemesi yönündeydi. Bu düşüş talebin arttığını göstermesi fiyatları yukarı yönlü baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Veriler, ülkede benzin ve petrol stoklarının azaldığını gösterirse fiyatların daha da yukarı yönlü destek kazanacağı öngörülüyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar, Kızıldeniz'deki gerginlik petrol sevkiyatını olumsuz etkileyeceği bölgedeki jeopolitik riskleri artıracağı görüşü de fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,08 ile 88,38 dolar aralığının direnç, 85,32 ile 84,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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