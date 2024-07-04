Brent petrolün varil fiyatı 86,65 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 87,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,34 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.26 itibarıyla 86,65 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,11 dolardan alıcı buldu. Ural petrolün fiyatı ise 81,31 dolardan işlem gördü.

Son 2 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatlarındaki düşüşte, kar alımları ve ABD'deki talep görünümüne ilişkin belirsizlik etkili oldu.

STOKLARDAKİ DÜŞÜŞLER ÜLKEDE TALEBE İLİŞKİN ENDİŞELERİ HAFİFLETTİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı. Stoklardaki beklentilerin üzerinde gerçekleşen düşüşler, ülkede talebe ilişkin endişeleri hafifletti.

ABD'de hem seyahat sezonunun başlayacak olması hem de 4 Temmuz'daki Bağımsızlık Günü tatilinin tüketimin 2023'e göre yüzde 5,2 artacağını öngörülüyor. Bu durumda fiyatları etkiliyor.

Orta Doğu'daki gerilim, küresel arzı sekteye uğratabileceği endişesi de fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,85 ile 89,35 dolar aralığının direnç, 86,35 ile 84,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.