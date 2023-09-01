Brent petrolün varil fiyatı 87,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,19 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 87,19 dolar

Dün 86,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 87,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,92 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimlerinde planladığı kesintilerin etkisiyle arz sıkıntısı yaşanabileceği endişeleri etkili oldu.

OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretimi kesintisini ekim ayına kadar uzatması bekleniyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak geçen ay başında, ülkesinin piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacağını duyurmuştu.

Novak dün yaptığı açıklamasında ise Rusya'nın OPEC üyesi ülkelerle yeni bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Novak, Rusya'nın petrol ihracatını azaltacağına ilişkin anlaşmanın detaylarını gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.

Uzmanlar, küresel arzın daha da daralmasıyla yılın geri kalanında petrol fiyatlarının yükselmesini bekliyor.

Piyasalar, yeni ayın ilk gününde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de faiz oranlarına ilişkin ipuçlarına ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den ekonomik hareketliliğe dair gelecek sinyallere odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 87,27 ile 87,35 dolar aralığının direnç, 86,87 ile 86,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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