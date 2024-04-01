Brent petrolün varil fiyatı 87,28 dolar

Uluslararası piyasalarda perşembe günü 87,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla 87,24 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,35 dolardan fiyatlandı.Ural Petrolün varili ise 77,43 dolardan alıcı buldu. Paskalya nedeniyle cuma günü petrol piyasalarında işlem yoktu.

Fiyatların yeni haftaya yükselişle başlamasından en çok etken, İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşının arzı etkile endişesi oldu.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı devam ediyor. Husilerde İHA'larla gemileri hedef alıyor. Bu durum da fiyatlara baskı yapıyor.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine İHA'larla yaptığı saldırılar sonucu üretim kısmın durdurulmuştu. Bu saldırılar fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Uzmanlar, Rusya'nın yılın ikinci çeyreğine yönelik petrol üretimini günde 471 bin varil daha azaltma kararı almasının ardından Brent petrol fiyatlarının bu yıl 100 doları test edebileceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,73 ile 88,12 dolar aralığının direnç, 86,55 ile 86,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.