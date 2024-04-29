Brent petrolün varil fiyatı 87,56 dolar

Cuma günü 89,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,21 dolar seviyesinde geride bıraktı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.40 itibariyle 87,44 seviyesinde bulunurken, ham petrol ise aynı saat diliminde 83.10 seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin çabaların artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına yönelik belirsizliklerin devam etmesi üzerine haftaya düşüşle başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin arasında ateşkes sağlanması için görüşmeler gerçekleştirmek için Suudi Arabistan'da bölgesel ortaklarla buluştu.

Ülkenin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken'ın, Gazze'de ateşkes çabaları ile esirlerin serbest bırakılmasını ele alacağı, Gazze'ye yönelik insani yardımı görüşeceği aktarıldı.

Büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının olduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanması ihtimali, arz endişelerini düşürerek petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.