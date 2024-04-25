Brent petrolün varil fiyatı 88,21 dolar

Uluslarasası piyasalada dün Dün 88,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol yeni günü dünkü fiyatlara yakın bir seviyeden giriş yaptı. Brent Petrol saat 11.00 itibarıyla 88,20 dolardan işlem görürken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü WTI petrol ise 83,06 dolardan fiyatlandı. Ural petrolün fiyatı ise 80,34 dolar oldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Amerika'daki stoklardaki düşüş ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler fiyatlardaki yükselişe neden olduğu belirtildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Böylece ABD'deki stoklar 453 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.Bu durumda talebi güçlendirdi fiyatlar yukarı yönlü desteklendi. .

Brent petrolde teknik olarak 88,67 ile 89,76 dolar aralığının direnç, 87,58 ile 86,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.