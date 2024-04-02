Brent petrolün varil fiyatı 88,38 dolara yükseldi

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 88,38 dolara yükseldi
Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 88,38 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 87,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.55 itibarıyla 88,38 dolardan işlem görüyor. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,73 dolardan alıcı buldu. Ural petrolü de 77,43 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatlarındaki artışta, Amerika'nın ekonomik aktivitelerinin güçlenmesi ve artan jeopolitik gerginlikler etkili oldu. Bunun yanında Orta Doğu'daki gelişmeler de fiyatların yukarı yönlü baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 88,39 ile 88,97 dolar aralığının direnç, 86,82 ile 85,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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