Brent petrolün varil fiyatı 88,57 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 88,57 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,57 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 88,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,42 dolar seviyesinde kapadı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.40 itibarıyla 88,58 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,48 dolardan işlem gördü. Ural petrolünün fiyatı ise 78,68 dolar olarak kayıtlara geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü talep etkisi, fiyatlarda kısmi bir artışa neden oldu. Orta Doğu'daki gerilim ise petrol arzına dair endişeleri artırıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'deki petrol stoklarında 3,23 milyon varil düşüş gösterdiği belirtilirken, öngörünün altına gerilediği kaydedediliyor. Piyasa beklentisi ise bunun tam tersiydi. Stokların 1,8 milyon varil artacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış tahmini fiyatları yukarı destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 89,28 ile 90,12 dolar aralığının direnç, 86,50 ile 86,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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