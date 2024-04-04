Brent petrolün varil fiyatı 90 dolara dayandı

Ulaslararası piyasalarda dün 89,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.49 itibarıyla 89,25 dolardan işlem gördü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,28 dolardan dolardan fiyatlandı. Ural petrolün fiyatı ise 78,89 oldu.

Jeopolitik gerilimler fiyatları son 5 ayın en yüksek seviyesini yükseltti. Petrol fiyatları Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle yükselişe geçti.

İran'ın, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından Orta Doğu'da petrol arzının düşeceğine yönelik endişeler fiyatlara yukarı yönlü baskı yapıyor.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Ancak, bu saldırıyı İsrail yönetimi üstlenmemişti. Bu gelişmeler, her an Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirebilir. Bu durum da fiyatları uçurabilir.

Küresel petrol arzının yüzde 8'in karşılayan Rusya'da petrol rafinerilerine yapılan İHA saldırıları ihraç kapasitesini düşürebileceği endişeysiyle fiyatlara yukarı yönlü destekliyor.

OPEC ve OPEC+ grubunun ise mevcut üretim politikasının devamına karar verdiğini açıklaması fiyatların yukarı yönlü yükselişine destek oldu. .

Brent petrolde teknik olarak 90,14 ile 91,45 dolar aralığının direnç, 88,83 ile 87,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.