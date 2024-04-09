Brent petrolün varil fiyatı 90 doların üzerinde

Uluslararası piyasalarda dün 91,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 12.00 itibarıyla 90,78 dolardan işlem gördü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,91 dolardan fiyatlandı. Ural petrol ise 84,07 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Hamas arasındaki müzakerelerin Orta Doğu'daki gerilimi hafifleteceği yönündeki bilirsizlikler nedeniyle petrol fiyatlarını tekrar yükseliş eğimiki gösterdi.

Jeopolitik gerilim düşmediği için arz endişelerinin etkisiyle petrol fiyatları son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

İsrail medyasına dayandırılan haberlerde, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine katılan heyetin Kahire'den İsraile döndüğü belirtilirken, belirsizlik olduğu aktarıldı. Müzakerelerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde belli olacak.

Hamas'ın iddiasına göre taleplerin hiçbirine İsrail'in olumlu yanıt vermedi. Husiler ise Kızıldeniz'deki saldırılarına devam ediyor. Bu durum da petrolün hem arzını hem de fiyatını etkiliyor.

Söz konusu gelişmeler, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 91,54 ile 93,84 dolar aralığının direnç, 89,24 ile 86,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.