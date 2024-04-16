Brent petrolün varil fiyatı 90,38 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 90,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 drüşüşle 87,76 dolara geriledi. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,03 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolü ise yüzde 2,27 düşüşle 82,14 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatlarında fiyatlama, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'den gelen güçlü ekonomik büyüme verisi ve Orta Doğu'da devam eden gerginlik etkili oldu.

Dünyada petrol tüketiminin en yüksek olduğu ikinci ülkede, ekonomik hareketliliğin petrol talebini de artıracağı beklentisi fiyatları sabah saatleri destekledi ama fiyatlar öğle saatlerinde 90 doların altına geriledi.

İsrail'in, İran'ın hafta sonu düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırısına karşılık vereceği beklentisi Orta Doğu'da gerginliği artırdı.

Dün erken saatlerde İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in İran saldırısına karşılık vereceğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 91,13 ile 91,85 dolar aralığının direnç, 89,22 ile 88,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.