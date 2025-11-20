Dün 64,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,15 dolardan kapattı.Bugün saat 09.47 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 63,21 dolara ulaştı.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,33 dolardan alıcı buldu.Fiyatlardaki hafif yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarının beklentilerin ötesinde azalması rol oynadı.ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 400 bin varil düştü. Piyasa beklentisi ise 600 bin varil azalış yönündeydi.Bu düşüş, rafineri faaliyetlerinin hızlandığını ve ihracat talebinin arttığını gösteriyor. Ancak benzin stoklarındaki yükseliş, iç talep konusunda belirsizlikler doğuruyor.

Bunun yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik diplomatik girişimler de fiyat dalgalanmalarını etkiliyor.Savaşın sona ermesi durumunda Rus petrolüne yaptırımların kalkması ve arz fazlası oluşması olasılığı, fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.