Brent petrolün varili 73,70 dolardan işlem görüyor (4 Aralık 2024)

Dün 73,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,21 artarak 73,70 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,89 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ve Lübnan arasında çatışmanın devam etmesi ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun arz kesintilerini sürdüreceği beklentisi etkili oluyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail, ateşkes anlaşması sonrasında ihlallerini sürdürmesi sebebiyle iki ülke arasındaki anlaşmayı bozma aşamasına getirdi. NNA'nın haberine göre, İsrail 27 Kasım'dan bu yana Lübnan ile vardığı ateşkes anlaşmasını 117 kez ihlal etti.

Brent petrolün varil fiyatı 72,04 dolar

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili "İsrail ordusunun anlaşmayı uyguladığını, anlaşmayı uygulamaya teşvik için Lübnan hükümetinin de bunun bedelini ödemesi gerektiğini" iddia etti. Smotrich, ayrıca ordunun "güvenliği sağlamak" için Gazze Şeridi'nde uzun süre kalacağını belirtti.