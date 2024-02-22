Brent petrolün varili 83,28’den işlem görüyor

Dün 83,17 dolara kadar yükseliş yaşayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,03 dolar seviyesinde geride bıraktı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.45’te itibarıyla 83,32 dolar seviyesinde bulunurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,22 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kızıldeniz'de devam eden çatışmalar küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi ve ABD dolarının değer kaybetmesi Petrol fiyatlarının artışında etkili unsurlar arasında yer alıyor.

Yemen'deki Husiler, ABD ile İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine dün 17 saldırı düzenlediğini söyledi. Husiler bir gün öncesinde İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde hassas bölgeler ile Aden Körfezi'nde bir İsrail gemisini hedef aldıklarını aktarmıştı.

Diğer yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına dikkat çeken veriler fiyatların yükselişini baskılıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta 7 milyon 168 bin varil artış kaydetti. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon 298 bin varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi. Faizlerin uzun süre yüksek seviyede devam etmesinin ülkede petrol talebini de düşüreceği beklentisi fiyatları aşağı yönlü etkiliyor.

Dün piyasalarda takip edilen Fed toplantı tutanaklarında yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğu aktarıldı.