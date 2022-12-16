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Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda düşüşe geçti. 85 dolar sınırından geri dönen Brent Petrol 80 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:11
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80 dolar seviyesine geri döndü

Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor
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Brent petrol 85 dolar sınırından geri döndü 80 dolar çizgisine döndü ama akaryakıta peş peşe zam geliyor. Brent petroldeki yükseliş durdu  Brent Petrol uluslararası piyasalarda 80,02 dolardan işlem görüyor. Teksas petrolü WTI ise 75 sınırının altında. Teksas petrolü 74,88 dolardan işlem görüyor. Hal böyleyken, motorine bu akşam zam geliyor.

 

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