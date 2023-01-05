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Brent petrolün varil fiyatı 80,64 dolara geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,64 dolara geriledi

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 08:51
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,64 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 80,64 dolara geriledi
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Günü 81,81 dolar civarında kapayan Brent Petrol geriliyor, 80,64 dolara düştü.  varili, uluslararası piyasalarda 81,81 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,78'lik düşüşle 80,64 dolardan güne giriş yaptı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,76 dolardan alıcı buldu.Petroldeki bu düşüşe zayıf talep endişelerinin etkili olduğu belirtiliyor.  

Resesyon beklentileri, Çin'deki artan Covit-19 vaka sayıları ile dolara olan talebin artma beklentilerinin petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya neden olduğu belirtiliyor. 

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış da dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Bu arada Rus petrolünün de düşüşte etkili olduğu belirtiliyor. Küresel arz daralması endişelerini besleyerek fiyatların düşüşünü sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak gösterilen 81,92 ile 82,44 aralığının bugün krıldığı görüldü ve fiyatlar 80,64 dolara geriledi.

 

 

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