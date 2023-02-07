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Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,11 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:43
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,11 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar
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Dün 81,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 82,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, talep toparlanmasına ilişkin beklentiler ve arz kesintisi endişeleri etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomi ve petrol talebine yönelik haber akışı, fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, Çin'deki talep toparlanması beklentileriyle Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolünün fiyatını son altı ayda ilk kez yükseltti.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da pazar günü uluslararası basında yer alan açıklamasında, bu yıl küresel petrol talebindeki büyümenin yaklaşık yarısının Çin'den gelmesinin beklendiğini belirtmiş, ülkedeki jet yakıtı talebindeki artışa dikkati çekmişti.

Türkiye ve Norveç'te çeşitli nedenlerle yaşanan arz kesintileri de fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Türkiye'de dün, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ham petrol akışı tedbiren durduruldu.

Norveç'te ise Johan Sverdrup Petrol Sahası'nın 1. fazı teknik nedenlerle kapatıldı.

Öte yandan, dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler azalsa da resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Piyasalarda, daha fazla faiz artışının küresel ekonomiyi yavaşlatacağı ve petrol talebini zayıflatacağı endişeleri petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,25 ile 82,47 dolar aralığının direnç, 82,03 ile 81,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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