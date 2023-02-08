﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar

Dün 84,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artarak 83,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, talep toparlanmasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 184 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 150 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmaması da piyasalarda risk iştahını artırdı.

Powell, dezenflasyon sürecinin bazı sektörlerde başladığını ancak daha gidilecek çok yol olduğunu belirtti. Powell, 2023'te enflasyonda önemli düşüşlerin görülmesini beklediklerini kaydetti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki gerileme de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,83 ile 84,02 dolar aralığının direnç, 83,64 ile 83,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.