30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Brent petrolün varil fiyatı 84,03 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,03 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:33
Takip Et

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,03 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 84,03 dolar
+
Aa
-

Dün 84,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artarak 84,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere Rusya'nın petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayacağını duyurması etkili oldu.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış, petrol fiyatındaki yükselişi kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, stoklar geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 700 bin varil arttı. Ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 419 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Güçlenen resesyon göstergelerine karşın ABD Merkez Bankasının yapacağı faiz artışının, piyasa beklentilerini aşabileceği endişesi ve Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,28 ile 84,59 dolar aralığının direnç, 83,35 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
1
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Z kuşağı kararını verdi
3
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir'de deprem
﻿İzmir'de deprem
﻿İzmir'de deprem
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.